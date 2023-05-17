Про це розповів спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Цікаво Кремль залучив все, що міг, – Буданов розповів, скільки росіян воюють в Україні

Окупанти зазнали чергових втрат

Назаров розповів, що українська авіація завдала удару по зосередженню живої сили ворога в районі Олешок. У Баштанському районі Миколаївщини воїни також знищили 2 "Орлани-10", а в Бериславському районі ще один невизначеного типу.

Крім того, за результатами плідної роботи українських ракетно-артилерійських підрозділів росіяни втратили ще:

2 великокаліберні гармати "Гіацинт",

3 одиниці автобронетехніки,

антидронову рушницю,

4 військових.

Не втрачайте пильності, ворог підступно вишукує способи тиску на нас, аби зруйнувати нашу країну, зламати нашу віру і знищити нас самих. Бережіть себе, збережемо й Україну! Разом до Перемоги!

– наголосив спікер ОК "Південь".

Варто прочитати Цілі країни на забій: втрати Росії перевищили чисельність населення 16 держав-членів ООН

Загальні втрати Росії в Україні

У своїх марних намаганнях захопити Україну Кремль зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 17 травня російська окупаційна армія втратила вбитими 200,59 тисячі своїх військових.

Окрім цього, Сили оборони знищили чимало ворожої техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, зокрема: