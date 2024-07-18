Еще 1130 оккупантов и более 220 единиц вражеской техники: потери врага на 18 июля

18 июля 2024, 07:41
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Вооруженные Силы Украины продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1130 захватчиков.

Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 18 июля.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 563 640 (+1130) человек,
  • танков – 8245 (+7);
  • боевых бронированных машин – 15 883 (+12);
  • артиллерийских систем – 15 465 (+54);
  • РСЗО – 1120 (+0);
  • средств ПВО – 893 (+0);
  • самолетов – 361 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 274 (+50);
  • крылатых ракет – 2398 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20 833 (+92);
  • специальной техники – 2593 (+7).


Потери врага на 18 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Ірина Марціяш