Еще 1130 оккупантов и более 220 единиц вражеской техники: потери врага на 18 июля
18 июля 2024, 07:41Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1130 захватчиков.
Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 18 июля.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 563 640 (+1130) человек,
- танков – 8245 (+7);
- боевых бронированных машин – 15 883 (+12);
- артиллерийских систем – 15 465 (+54);
- РСЗО – 1120 (+0);
- средств ПВО – 893 (+0);
- самолетов – 361 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 274 (+50);
- крылатых ракет – 2398 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 20 833 (+92);
- специальной техники – 2593 (+7).
Потери врага на 18 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ