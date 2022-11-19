Еще 420 оккупантов пошли за кораблем: потери врага по состоянию на 19 ноября

Потери оккупантов на войне с Украиной перевалили уже за 80 тысяч личного состава. По состоянию на 19 ноября ВСУ уже обезвредили 83 880 захватчиков.

.А за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили 420 российских бойцов. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точное количество уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

С начала полномасштабного вторжения враг потерял немало своей техники. Речь идет о тысячах единиц танков, боевых бронированных машин и другой оснастки. Посмотрим статистику подробнее:

танков – 2 885 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 5 815 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 1 867 (+2) единиц,

РСЗО – 393 (+0) единицы,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0),

крылатых ракет – 480 (+0),

кораблей /катера – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 368 (+2) единиц,

специальная техника – 161(+0) единица.

Как отмечают в Генштабе, данные о потерях врага уточняются. Не исключаем, что в течение дня появится обновленная статистика.

Актуальные потери врага по состоянию на 19 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте

Начнем с того, что враг продолжает сосредоточивать свои силы на сдерживании сил обороны по некоторым направлениям. В то же время, наблюдаются попытки наступления захватчиков на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

В Генштабе также отметили, что за минувшие сутки нашим военным удалось отбить ряд атак захватчиков. Врагу пришлось отступить после попытки штурма наших позиций возле Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

К сожалению, не обошлось без обстрелов. Наши военные зафиксировали 10 авиационных и 10 ракетных ударов. Также оккупанты совершили 42 обстрела из РСЗО. Враг бьет как по критической инфраструктуре, так и по гражданским помещениям. Так, за минувшие сутки ракетный удар в Запорожье получили объекты гражданской инфраструктуры.

Если снова вернуться к теме потерь врага, то 18 ноября наша авиация нанесла 7 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники россиян. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и оружия, а также ПВО захватчиков.

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