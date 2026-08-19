Уничтожено еще 1190 оккупантов: потери России по состоянию на 19 августа

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 190 захватчиков.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 471 160 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 19 августа 2026 года страна-террористка потеряла:

личного состава – 1 471 160 (+1 190) человек;

танков – 12 276 (+2);

боевых бронированных машин – 25 162 (+0);

артиллерийских систем – 48 205 (+50);

РСЗО – 2 043 (+3);

средств ПВО – 1 577 (0+);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 469 197 (+1 738);

наземных робототехнических комплексов – 2 311 (+19);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 136 318 (+427);

специальной техники – 4 548 (+1);

крылатых ракет – 5 010 (+0).

Потери врага по состоянию на 19 августа / Инфографика Генштаба

Напомним, что в июне общие потери России составили 39 тысяч человек, из которых около 60% – убитые и пропавшие без вести. А в июле число убитых и раненых уже превысило 40 тысяч.