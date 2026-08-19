19 августа, 06:37
Уничтожено еще 1190 оккупантов: потери России по состоянию на 19 августа
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 190 захватчиков.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 471 160 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 19 августа 2026 года страна-террористка потеряла:
- личного состава – 1 471 160 (+1 190) человек;
- танков – 12 276 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 162 (+0);
- артиллерийских систем – 48 205 (+50);
- РСЗО – 2 043 (+3);
- средств ПВО – 1 577 (0+);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 469 197 (+1 738);
- наземных робототехнических комплексов – 2 311 (+19);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 136 318 (+427);
- специальной техники – 4 548 (+1);
- крылатых ракет – 5 010 (+0).
Потери врага по состоянию на 19 августа / Инфографика Генштаба
Напомним, что в июне общие потери России составили 39 тысяч человек, из которых около 60% – убитые и пропавшие без вести. А в июле число убитых и раненых уже превысило 40 тысяч.