Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 471 160 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 19 серпня 2026 року країна-терористка втратила:

  • особового складу – 1 471 160 (+1 190) осіб;
  • танків – 12 276 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 162 (+0);
  • артилерійських систем – 48 205 (+50);
  • РСЗВ – 2 043 (+3);
  • засобів ППО – 1 577 (0+);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427);
  • спеціальної техніки – 4 548 (+1);
  • крилатих ракет – 5 010 (+0).

Втрати ворога станом на 19 серпня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо що у червні загальні втрати Росії були на рівні 39 тисяч, серед яких близько 60% – вбиті та зниклі безвісти. А у липні було уже не менше 40 тисяч вбитими та пораненими.

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