Ряды гостей Кобзона снова пополнились: потери врага по состоянию на 19 февраля
Потери российских окупантов уже почти достигли 143 тысяч живой силы. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 590 врагов.
Также враг несет колоссальные потери в технике. Об этом свидетельствует "свежая" статистика потерь врага, обнародованная Генштабом ВСУ.
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Потери врага в технике
- Танков – 3310;
- боевых бронированных машин – 6545;
- артиллерийских систем – 2327;
- РСЗО – 469;
- средств ПВО – 243;
- самолетов – 298;
- вертолетов – 287;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2016;
- крылатых ракет – 873;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5196;
- специальной техники – 224.
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У врага возникли проблемы с С-300
У российских оккупантов возникли логистические проблемы с обеспечением подразделений ракетами С-300. Дело в том, что модернизированные зенитные ракетные системы захватчиков преждевременно вышли из строя, на месте их отремонтировать не следует, поэтому приходится отправлять обратно в Россию на заводы-производители.
У оккупантов тотальные проблемы с мобилизацией
На временно оккупированном украинском полуострове ситуация обостряется. Недовольство среди мобилизованных родственников растет, а минобороны России, как всегда, никак не реагирует на жалобы.
Близкие мобилизованные обращаются за нарушением прав военнослужащих. В частности:
- Их не удовлетворяет отсутствие ротаций и отпусков для военных более 6 месяцев, а также каких-либо их перспектив в последующие 2 – 3 месяца;
- питание и санитарно-гигиенические условия ужасающие, родственники вынуждены постоянно присылать им пищу и личные вещи военным;
- использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – краткосрочные отпуска предлагаются за взятку в размере 1 000 долларов.
Где россияне пробуют наступать
Враг сосредоточил свой наступательный потенциал и активно действует по следующим направлениям:
- Купянский,
- Лиманский,
- Бахмутский,
- Авдеевский
- и Шахтерский.