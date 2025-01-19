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19 января 2025, 07:39
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Минус 1580 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 19 января

Ирина Марцияш

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1580 солдат.

Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют около 818740 воинов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 818740 (+1580) человек,
  • танков – 9811 (+8);
  • боевых бронированных машин – 20412 (+18);
  • артиллерийских систем – 22055 (+15);
  • РСЗВ – 1262 (+0);
  • средств ПВО – 1046 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 22615 (+36);
  • крылатых ракет – 3051 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34401 (+76);
  • специальной техники – 3700 (+1).


Потери врага на 19 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ