Минус 1580 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 19 января

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1580 солдат.

Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют около 818740 воинов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 818740 (+1580) человек,

танков – 9811 (+8);

боевых бронированных машин – 20412 (+18);

артиллерийских систем – 22055 (+15);

РСЗВ – 1262 (+0);

средств ПВО – 1046 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 22615 (+36);

крылатых ракет – 3051 (+2);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 34401 (+76);

специальной техники – 3700 (+1).



Потери врага на 19 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ