Минус 1060 оккупантов и российская техника: потери врага на 19 марта

Украинские войска наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Воины уничтожают захватчиков, которые ежедневно проводят наступления на украинскую территорию и угрожают суверенитету нашей страны. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1060 россиян.

С февраля 2022 года ликвидировано уже 898 070 российских захватчиков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне пробиваются на Сумщину и в Запорожье: анализ боевых действий и карты фронта от ISW

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения противник потерял:

личного состава – около 898 070 (+1060) человек;

танков – 10 364 (+12);

боевых бронированных машин – 21 523 (+14);

артиллерийских систем – 24 704 (+64);

РСЗО – 1 320 (+1);

средств ПВО – 1 107 (+0);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 29 716 (+100);

крылатых ракет – 3 121 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 41 003 (+111);

специальной техники – 3 780 (+0).



Потери врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавно бойцы "Азова" взорвали позиции российских оккупантов вблизи Покровска. Успешную операцию военные начали из-за активности врага на этом направлении. Защитникам тогда удалось стабилизировать ситуацию.