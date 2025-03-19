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24 Канал Новости Украины Минус 1060 оккупантов и российская техника: потери врага на 19 марта
19 марта, 06:27
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Минус 1060 оккупантов и российская техника: потери врага на 19 марта

Дарья Смородская
Основні тези
  • С начала вторжения ликвидировано около 897 010 российских военных, уничтожено 10 352 танков и 21 509 бронированных машин.
  • За сутки ВСУ ликвидировали 1060 оккупантов.

Украинские войска наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Воины уничтожают захватчиков, которые ежедневно проводят наступления на украинскую территорию и угрожают суверенитету нашей страны. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1060 россиян.

С февраля 2022 года ликвидировано уже 898 070 российских захватчиков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения противник потерял:

  • личного состава – около 898 070 (+1060) человек;
  • танков – 10 364 (+12);
  • боевых бронированных машин – 21 523 (+14);
  • артиллерийских систем – 24 704 (+64);
  • РСЗО – 1 320 (+1);
  • средств ПВО – 1 107 (+0);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 29 716 (+100);
  • крылатых ракет – 3 121 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 003 (+111);
  • специальной техники – 3 780 (+0).


Потери врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавно бойцы "Азова" взорвали позиции российских оккупантов вблизи Покровска. Успешную операцию военные начали из-за активности врага на этом направлении. Защитникам тогда удалось стабилизировать ситуацию.