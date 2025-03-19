Із лютого 2022 року ліквідовано вже 898 070 російських загарбників. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення противник втратив:
- особового складу – близько 898 070 (+1060) осіб;
- танків – 10 364 (+12);
- бойових броньованих машин – 21 523 (+14);
- артилерійських систем – 24 704 (+64);
- РСЗВ – 1 320 (+1);
- засобів ППО – 1 107 (+0);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29 716 (+100);
- крилатих ракет – 3 121 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 003 (+111);
- спеціальної техніки – 3 780 (+0).
Втрати ворога станом на 19 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нещодавно бійці "Азову" підірвали позиції російських окупантів поблизу Покровська. Успішну операцію військові почали через активність ворога на цьому напрмяку. Захисникам тоді вдалося стабілізувати ситуацію.