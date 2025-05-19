Минус 1040 оккупантов и 29 артиллерийских систем: потери врага на 19 мая

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 18 мая, защитники ликвидировали еще 1 040 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 974 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 19 мая

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 974 770 (+1 040);

танков – 10 833 (+1);

боевых бронированных машин – 22 562 (+5);

артиллерийских систем – 28 009 (+29);

РСЗВ – 1 387 (+0);

средств ПВО – 1167 (+0);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 36 503 (+118);

крылатых ракет – 3 197 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 48 988 (+88);

специальной техники – 3 892 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно украинские дроны поразили военные склады 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России вблизи села Перевальное в Крыму. На территории начались детонация боеприпасов и масштабные пожары. Кроме того, оккупантам пришлось перекрывать движение по трассе Симферополь – Алушта.