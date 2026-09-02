В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 491 030 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 491 030 (+1 390) человек;
- танков – 12 324 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 263 (+6);
- артиллерийских систем – 49 016 (+62);
- РСЗО – 2 081 (+2);
- средств ПВО – 1 598 (+1);
- самолетов – 440 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 494 146 (+1 969);
- наземных робототехнических комплексов – 2 464 (+12);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 142 715 (+383);
- специальная техника – 4 625 (+2),
- крылатые ракеты – 5 070 (+10).
Потери противника на 2 сентября 2026 года / Фото Генштаба
Напомним, что подразделения Сил обороны Украины в течение 31 августа и в ночь на 1 сентября нанесли успешные удары по ряду военных целей российских оккупантов. Среди пораженных объектов – места запуска беспилотников, узел связи, командно-наблюдательный пункт и склады захватчиков.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Также в ту ночь беспилотники провели атаку на ряд российских городов, в частности в Ленинградской и Самарской областях. В портовой зоне Усть-Луги зафиксировали повреждения, после чего там вспыхнул пожар.