В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 491 030 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 491 030 (+1 390) человек;

танков – 12 324 (+4);

боевых бронированных машин – 25 263 (+6);

артиллерийских систем – 49 016 (+62);

РСЗО – 2 081 (+2);

средств ПВО – 1 598 (+1);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 494 146 (+1 969);

наземных робототехнических комплексов – 2 464 (+12);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 142 715 (+383);

специальная техника – 4 625 (+2),

крылатые ракеты – 5 070 (+10).

Потери противника на 2 сентября 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что подразделения Сил обороны Украины в течение 31 августа и в ночь на 1 сентября нанесли успешные удары по ряду военных целей российских оккупантов. Среди пораженных объектов – места запуска беспилотников, узел связи, командно-наблюдательный пункт и склады захватчиков.

Также в ту ночь беспилотники провели атаку на ряд российских городов, в частности в Ленинградской и Самарской областях. В портовой зоне Усть-Луги зафиксировали повреждения, после чего там вспыхнул пожар.