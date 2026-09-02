Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 491 030 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 2 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб;

танків – 12 324 (+4);

бойових броньованих машин – 25 263 (+6);

артилерійських систем – 49 016 (+62);

РСЗВ – 2 081 (+2);

засоби ППО – 1 598 (+1);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 494 146 (+1 969);

наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383);

спеціальна техніка – 4 625 (+2),

крилаті ракети – 5 070 (+10).

Втрати ворога на 2 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України впродовж 31 серпня та в ніч на 1 вересня завдали успішних ударів по низці військових цілей російських окупантів. Серед уражених об'єктів — місця запуску безпілотників, вузол зв'язку, командно-спостережний пункт та склади загарбників.

Також тієї ночі безпілотники атакували низку російських міст, зокрема в Ленінградській та Самарській областях. У портовій зоні Усть-Луги зафіксували пошкодження, після чого там спалахнула пожежа.