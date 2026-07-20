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24 Канал Новости Украины втрати Росії на 20 липня
20 июля, 06:47
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1600 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 20 июля

София Рожик

Страна-террористка по-прежнему несет серьезные потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 1600 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 430 530 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России в войне по состоянию на 19 июля?

  • личного состава – около 1 430 530 (+1600) человек;
  • танков – 12 158 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 971 (+8);
  • артиллерийских систем – 46 343 (+82);
  • РСЗО – 1 953 (+3);
  • средств ПВО – 1 511 (+6);
  • самолетов – 438 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 418 425 (+1 769);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 965 (+9);
  • кораблей/катеров – 34 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605);
  • специальной техники – 4 433 (+3);
  • крылатых ракет – 4 933 (+18).

Потери России / Фото Генштаба

Напомним, что в ночь на 19 июля Силы обороны Украинынанесли новые удары по объектам России. Среди потерь противника – два танкера в акватории Черного моря и плавучий кран в Азовском море, ЗРК "Бук" в районе Зеленополья Запорожской области и мост вблизи Новоекономического в Донецкой области.

Также под атакой оказались 13 энергетических узлов и подстанций. 8 из них расположены в оккупированном Крыму, еще 5 – на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

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