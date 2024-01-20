Минус 750 оккупантов, танки и БМП: потери врага на 20 января

20 января 2024, 07:35
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему колоссальные потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 750 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери Россия уже достигает более 375 тысяч личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество в условиях активных боевых действий очень сложно.

Интересно "Где ваш "Прорыв", россияне": у Зеленского показали поразительную работу Bradley

Актуальная статистика потерь

Так, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 375 270,
  • танков – 6 171,
  • боевых бронированных машин – 11 455,
  • артиллерийских систем – 8 868,
  • РСЗО – 967,
  • средства ПВО – 654,
  • самолетов – 331,
  • вертолетов – 324,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 934,
  • крылатые ракеты – 1 818,
  • корабли и катера – 23,
  • подводные лодки – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 848,
  • специальная техника – 1389.

Потери врага в технике за последние сутки

В Генштабе сообщили, что за сутки враг потерял 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 5 беспилотников оперативно-тактического уровня, 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц специальной техники.

Потери врага 20 января / Генштаб ВСУ

Также в Генштабе отметили, что украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и продолжать истощать врага вдоль всей линии фронта.

В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Вместо этого подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.

 

Автор: Анжеліка Байбак