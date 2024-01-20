Минус 750 оккупантов, танки и БМП: потери врага на 20 января

Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему колоссальные потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 750 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери Россия уже достигает более 375 тысяч личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь

Так, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 375 270,

танков – 6 171,

боевых бронированных машин – 11 455,

артиллерийских систем – 8 868,

РСЗО – 967,

средства ПВО – 654,

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 934,

крылатые ракеты – 1 818,

корабли и катера – 23,

подводные лодки – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 848,

специальная техника – 1389.

Потери врага в технике за последние сутки

В Генштабе сообщили, что за сутки враг потерял 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 5 беспилотников оперативно-тактического уровня, 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц специальной техники.

Потери врага 20 января / Генштаб ВСУ

Также в Генштабе отметили, что украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и продолжать истощать врага вдоль всей линии фронта.

В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Вместо этого подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.