20 мая, 07:41
Более 1000 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 20 мая
Основні тези
- В сутки потери врага в личном составе составляют 1030 военных.
- По состоянию на 20 мая общие потери врага включают около 975 800 личного состава, 10 834 танков, 22 567 боевых бронированных машин, 28 067 артсистем и другую технику.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1030 захватчиков.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Оккупанты попали под прицел разведчиков на Торецком направлении: воины эффектно уничтожили врагов
Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 975800 (+1030) человек,
танков – 10834 (+1);
боевых бронированных машин – 22567 (+5);
артиллерийских систем – 28067 (+58);
РСЗО – 1388 (+1);
средств ПВО – 1167 (+0);
самолетов – 372 (+0);
вертолетов – 336 (+0);
БпЛА оперативно-тактического уровня – 36621 (+118);
крылатых ракет – 3197 (+0);
кораблей/катеров – 28 (+0);
подводных лодок – 1 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 49093 (+105);
специальной техники – 3894 (+2).
Потери врага на 20 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, недавно Служба безопасности Украины с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море.