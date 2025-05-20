Более 1000 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 20 мая

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1030 захватчиков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Оккупанты попали под прицел разведчиков на Торецком направлении: воины эффектно уничтожили врагов

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 975800 (+1030) человек,

танков – 10834 (+1);

боевых бронированных машин – 22567 (+5);

артиллерийских систем – 28067 (+58);

РСЗО – 1388 (+1);

средств ПВО – 1167 (+0);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 36621 (+118);

крылатых ракет – 3197 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 49093 (+105);

специальной техники – 3894 (+2).

Потери врага на 20 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно Служба безопасности Украины с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море.