Укр Рус
24 Канал Новости Украины
20 марта, 06:35
3

Минус 1610 оккупантов и много техники: потери России на 20 марта

София Рожик
Основные тезисы
  • За сутки украинские защитники уничтожили 1610 российских военных, общее количество потерь личного состава составляет 1 285 700 человек.
  • С начала вторжения Россия потеряла 11 789 танков, 24 254 боевых бронированных машин, и 84 374 единиц автомобильной техники.

Армия России ежедневно теряет свои силы на фронте в Украине. За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили еще 1610 захватчиков.

Всего с начала полномасштабной агрессии враг уменьшился уже на 1 285 700 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 285 700 (+1610) человек;
  • танков – 11 789 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 254 (+21);
  • артиллерийских систем – 38 569 (+31);
  • РСЗО – 1 691 (+0);
  • средств ПВО – 1 333 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1480);
  • крылатых ракет – 4 468 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245);
  • специальной техники – 4 096 (+4).

Потери врага на 20 марта / Инфографика Генштаба

Потери России: последние новости