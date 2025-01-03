Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала рассказал, что рекордными в 2024 году оказались ноябрь (потери противника составляли 45 720 человек) и декабрь (48 670 человек).

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Причины больших потерь россиян

Враг постоянно и очень активно штурмует украинские позиции. По словам Сазонова, во время наступления закономерно, что противник несет большие потери.

С другой стороны, здесь на Курщине, где мы сейчас воюем, артиллерия 41 бригады очень точно отрабатывает по противнику. Ее задача, а также нашей роты огневой поддержки заключается в том, чтобы создать огневой вал для врага,

– озвучил Сазонов.

По словам военнослужащего ВСУ, летят ракеты и дроны по российским объектам, штабам, узлам связи, местам расположения личного состава. Поэтому логично, что потерь у врага очень много.

Мы "минусуем" 45, 48 тысяч оккупантов за последние 2 месяца, а набирает Россия, согласно оценкам экспертов, 20 – 21 тысячу солдат. В этом числе и мобилизованные, и контрактники. То есть, мы уничтожаем вдвое больше живой силы врага, чем Россия набирает,

– отметил Сазонов.

Разговоры о том, что российские резервы личного состава бесконечные – это, как отметил Сазонов, легенда, которой Россия пыталась всех запугать. Он убежден, что эти резервы закончатся в следующем году.

Тактика российской армии – малые пехотные группы и КАБы

Способ воевать в основном не техникой, а живой силой российское командование использовало и раньше, в частности в направлении Часового Яра, Торецка, а сейчас Покровска. Враг, по словам Сазонова, действовал небольшими пехотными группами.

"Именно во время перемещения от своих позиций к нашим мы стараемся их как можно больше уничтожить. Поэтому российские солдаты идут по 1 – 2, накапливаясь в укрытиях. Основной "рецепт" россиян – это применение малых пехотных групп и КАБов, который, к сожалению, медленно, с большими потерями, но работал", – отметил Сазонов.

Сейчас у противника стало меньше КАБов. Как предположил военнослужащий ВСУ, это могло произойти благодаря ударам по складам с этими авиабомбами. Однако пехотные группы оккупационная армия использует активно.

Как сообщил Сазонов, за последние 2 недели россияне на Курщине снова провели штурмы, которые военнослужащий сравнил по численности с теми, которые были в Бахмуте. Говорится о пехотных группах в количестве от 20 до 50 человек.

Из-за этого и большие потери у врага. Он спешит, многие говорят, что у него установлен дедлайн по Курщине до 20 января (инаугурация Трампа – 24 Канал),

– рассказал Сазонов.

Россияне пытаются сейчас вытеснить из Курской области Силы обороны Украины и сосредотачивают для этого максимум своих усилий. По словам Сазонова, российское командование на Курщине вообще не считает потерь своего личного состава, ведь жизнь российского солдата не имеет ценности для России.