Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в етері 24 Каналу розповів, що рекордними у 2024 році виявилися листопад (втрати противника становили 45 720 осіб) та грудень (48 670 осіб).

Дивіться також Скількох зниклих безвісти росіян розшукують: у Коордштабі назвали вражаючу цифру

Причини великих втрат росіян

Ворог постійно і дуже активно штурмує українські позиції. Зі слів Сазонова, під час наступу закономірно, що противник зазнає великих втрат.

З другого боку, тут на Курщині, де ми зараз воюємо, артилерія 41 бригади дуже влучно відпрацьовує по противнику. Її завдання, а також нашої роти вогневої підтримки полягає у тому, аби зробити вогневий вал для ворога,

– озвучив Сазонов.

Зі слів військовослужбовця ЗСУ, летять ракети й дрони по російських об'єктах, штабах, вузлах зв'язку, місцях розташування особового складу. Тому логічно, що втрат у ворога дуже багато.

Ми "мінусуємо" 45, 48 тисяч окупантів за останні 2 місяці, а набирає Росія, згідно з оцінками експертів, 20 – 21 тисячу солдатів. В цьому числі й мобілізовані, й контрактники. Тобто, ми знищуємо вдвічі більше живої сили ворога, ніж Росія набирає,

– зауважив Сазонов.

Розмови про те, що російські резерви особового складу нескінченні – це, як наголосив Сазонов, легенда, якою Росія намагалась всіх залякати. Він переконаний, що ці резерви закінчаться у наступному році.

Тактика російської армії – малі піхотні групи та КАБи

Спосіб воювати здебільшого не технікою, а живою силою російське командування використовувало і раніше, зокрема в напрямку Часового Яру, Торецька, а зараз Покровська. Ворог, зі слів Сазонова, діяв невеличкими піхотними групами.

"Саме під час переміщення від своїх позицій до наших ми намагаємося їх якомога більше знищити. Тому російські солдати йдуть по 1 – 2, накопичуючись в укриттях. Основний "рецепт" росіян – це застосування малих піхотних груп та КАБів, який, на жаль, повільно, з великими втратами, але працював", – зазначив Сазонов.

Зараз у противника поменшало КАБів. Як припустив військовослужбовець ЗСУ, це могло статися завдяки ударам по складах з цими авіабомбами. Однак піхотні групи окупаційна армія використовує активно.

Як повідомив Сазонов, за останні 2 тижні росіяни на Курщині знову провели штурми, які військовослужбовець порівняв за чисельністю з тими, що були в Бахмуті. Мовиться про піхотні групи кількістю від 20 до 50 осіб.

Через це і великі втрати у ворога. Він поспішає, багато хто каже, що в нього встановлений дедлайн щодо Курщини до 20 січня (інавгурація Трампа – 24 Канал),

– розповів Сазонов.

Росіяни намагаються зараз витіснити з Курської області Сили оборони України й зосереджують для цього максимум своїх зусиль. Зі слів Сазонова, російське командування на Курщині взагалі не рахує втрат свого особового складу, адже життя російського солдата не має цінності для Росії.