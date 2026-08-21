В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 474 030 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 21 августа 2026 года страна-террористка потеряла:

личного состава – 1 474 030 (+1 390) человек;

танков – 12 286 (+3);

боевых бронированных машин – 25 170 (+5);

артиллерийских систем – 48 318 (+57);

РСЗО – 2 052 (+2);

средств ПВО – 1 581 (+4);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 472 849 (+1 980);

наземных робототехнических комплексов – 2 333 (+12);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 137 369 (+551);

специальной техники – 4 559 (+8);

крылатых ракет – 5 049 (+39).

Потери России в войне по состоянию на 21 августа / Фото Генштаба

Напомним, что в июне общие потери России составили 39 тысяч человек, из которых около 60% – убитые и пропавшие без вести. А в июле число убитых и раненых уже превысило 40 тысяч.