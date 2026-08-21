Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 474 030 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 21 серпня 2026 року країна-терористка втратила:
- особового складу – 1 474 030 (+1 390) осіб;
- танків 12 286 – (+3);
- бойових броньованих машин – 25 170 (+5);
- артилерійських систем – 48 318 (+57);
- РСЗВ – 2 052 (+2);
- засобів ППО – 1 581 (+4);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 472 849 (+1 980);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 137 369 (+551);
- спеціальної техніки – 4 559 (+8);
- крилатих ракет – 5 049 (+39).
Втрати Росії у війні на 21 серпня / Фото ГенштабуЧитайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Нагадаємо що у червні загальні втрати Росії були на рівні 39 тисяч, серед яких близько 60% – вбиті та зниклі безвісти. А у липні було уже не менше 40 тисяч вбитими та пораненими.