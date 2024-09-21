Минус 1440 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 21 сентября

21 сентября 2024, 07:28
Читати новину українською
Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1440 захватчиков.

Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 21 сентября.

Смотрите также Успешно "разобрали" колонну вражеской техники: в Третьей штурмовой показали эффектные кадры с дронов

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 640920 (+1440) человек,
  • танков – 8746 (+21);
  • боевых бронированных машин – 17170 (+38);
  • артиллерийских систем – 18270 (+58);
  • РСЗО – 1193 (+4);
  • средств ПВО – 949 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15561 (+92);
  • крылатых ракет – 2593 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24966 (+68);
  • специальной техники – 3125 (+10).


Потери врага на 21 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ