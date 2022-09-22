Еще 400 россиян ВСУ отправили на тот свет: потери оккупантов по состоянию на 22 сентября

Украинские герои наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 22 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать уже 55 510 захватчиков.

Россия каждый день теряет свое "пушечное мясо". Только за сутки удалось уничтожить 400 оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Потери россиян в технике

танков – 2236 (+9) единиц;

боевых бронированных машин – 4776 (+28) единиц;

артиллерийских систем – 1341 (+1) единица;

РСЗО – 318 (+0) единиц;

средства ПВО – 169 (+1) единиц;

самолетов – 253 (+0) единицы;

вертолетов – 218 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9) единица;

крылатые ракеты – 240 (+1) единиц;

корабли/катера – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3630 (+20) единиц;

специальная техника – 125 (+0).

Потери россиян на 22 сентября / фото Генштаб ВСУ

Напомним, что за минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали по двум командным пунктам в Херсоне, двум пунктам управления в Нововоскресенском и Дудчанах, складам боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, трем районам скопления россиян, их вооружения, технике в Дудчанах и радиолокационной станции "Зоопарк" в Крутом Яру.

На Юге за минувшие сутки подтвержденные потери врага составляют 41 захватчик, 4 танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

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