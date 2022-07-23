ВСУ уже ликвидировали 39 240 захватчиков: потери врага по состоянию на 23 июля

Потери врага увеличивается с каждым днем. По состоянию на 23 июля они достигли 39 240 ликвидированных оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы мужественно противостоят российской агрессии. Они не только защищают каждый метр родной земли и отражают вражеские штурмы, но и отправляют на тот свет оккупантов вместе с их техникой.

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Актуальные потери врага

По состоянию на утро 23 июля в Генштабе сообщили о 39 240 ликвидированных российских бойцах. Заметим, что за прошедшие сутки 240 захватчиков пополнили ряды "двухсотых". Также у врага осталось значительно меньше техники. Уже удалось уничтожить:

танков – 1708 единиц;

боевых бронированных машин – 3 929 единиц;

артиллерийских систем – 864 единицы;

РСЗО – 253 единицы;

средства ПВО – 113 единиц;

самолетов – 221 единица;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 единиц;

крылатые ракеты – 167 единиц;

корабли / катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2820 единиц;

специальная техника – 72 единицы.

Актуальные потери врага по состоянию на 23 июля / инфографика Генштаба ВСУ

Согласно данным ведомства, больше всего потерь за прошедшие сутки враг понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях. В то же время следует добавить, что соответствующие сведения уточняются.

Эффективно уничтожать врага помогает оружие, предоставленное международными партнерами. Так, накануне Джо Байден принял передачу очередного пакета военной помощи Украине.

ВСУ получат еще несколько HIMARS

Это еще один пакет, который входит в программу, начатую Байденом еще в мае. В целом речь идет о 40 миллиардах долларов, которые выделили на поддержку Украины в противостоянии с Россией. Большинство этих средств, понятное дело, направлены на оборонный комплекс.

Если же говорить о последнем пакете помощи, то он содержит:

4 РСЗО,

580 дронов Phoenix Ghost,

36 000 боеприпасов 105-миллиметрового калибра,

командно-штабные машины,

противотанковое оружие,

запчасти и другие принадлежности.

Согласно предварительной информации, стоимость этого пакета военной помощи составляет 270 миллионов долларов. Правда, в Белом доме эту информацию пока не подтвердили. Напомним, что это еще не часть ленд-лиза. Он стартует осенью, когда закончится финансовый год.

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