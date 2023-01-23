Более 700 оккупантов и ликвидированный вражеский катер: потери России по состоянию на 23 января
23 января 2023, 07:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия бросает в бой новые силы и продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Так, только за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 121 480 российских оккупантов.
Общие боевые потери России на 334 день полномасштабного вторжения составляют 720 военных. Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные, поэтому потери России могут быть значительно больше.
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Потери России по состоянию на 23 января
- танков – 3150 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 6276 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 2146 (+2) единиц,
- РСЗО – 447 (+2) единиц,
- средства ПВО – 220 (+0) единиц,
- самолетов – 287 (+0) единиц,
- вертолетов – 277 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2) единиц,
- крылатые ракеты – 749 (+0) единиц,
- корабли /катера – 18 (+1) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4936 (+4) единиц,
- специальная техника – 193 единиц