Потери врага стремительно приближаются к 500 тысяч личного состава, впрочем оккупанты не отказываются от своих захватнических планов. Оккупанты и дальше пытаются наступать, чтобы продвинуться вглубь украинских территорий.
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Актуальная статистика потерь
Ежедневно оккупанты теряют не только личный состав, но и десятки единиц военной техники. Так, поздно вечером 22 мая стало известно, что Силам обороны удалось сбить вражеский Су-25 в Донецкой области. Это уже 5 уничтоженный самолет такого типа в течение мая 2024 года.
В общем, актуальная статистика потерь врага уже достигает:
- личного состава – около 497 700 (+1330) человек,
- танков – 7 622 (+11),
- боевых бронированных машин – 14 748 (+27),
- артиллерийских систем – 12 860 (+40),
- РСЗВ – 1077 (+0),
- средства ПВО – 813 (+1),
- самолетов – 355 (+1),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 391 (+45),
- крылатые ракеты – 2 209 (+1),
- корабли /катера – 27 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 513 (+71),
- специальная техника – 2 094 (+4).
Статистика потерь врага по состоянию на 23 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны уничтожили ракетный корабль “Циклон”
- Вечером 19 мая в сети появилась информация, что ВСУ могли поразить ракетный корабль "Циклон". В СМИ писали, что корабль стоял возле одной из пристаней, однако после взрывов в Севастополе он исчез.
- 21 мая в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны поразили ракетный корабль "Циклон". Стоит заметить, что это новое судно, которое оккупанты построили в Керчи и спустили на воду только в 2020 году. Корабль имел 8 пусковых шахт для крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых "Оникс".
- Стоит отметить, что поражение "Циклона" является очень важным, ведь это был последний надводный корабль врага, с которого могли запускать "Калибры". В ВМС объяснили, что теперь враг может запускать крылатые ракеты только с подводных лодок.