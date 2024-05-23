Потери врага стремительно приближаются к 500 тысяч личного состава, впрочем оккупанты не отказываются от своих захватнических планов. Оккупанты и дальше пытаются наступать, чтобы продвинуться вглубь украинских территорий.

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Актуальная статистика потерь

Ежедневно оккупанты теряют не только личный состав, но и десятки единиц военной техники. Так, поздно вечером 22 мая стало известно, что Силам обороны удалось сбить вражеский Су-25 в Донецкой области. Это уже 5 уничтоженный самолет такого типа в течение мая 2024 года.

В общем, актуальная статистика потерь врага уже достигает:

личного состава – около 497 700 (+1330) человек,

танков – 7 622 (+11),

боевых бронированных машин – 14 748 (+27),

артиллерийских систем – 12 860 (+40),

РСЗВ – 1077 (+0),

средства ПВО – 813 (+1),

самолетов – 355 (+1),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 391 (+45),

крылатые ракеты – 2 209 (+1),

корабли /катера – 27 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 17 513 (+71),

специальная техника – 2 094 (+4).



Статистика потерь врага по состоянию на 23 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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