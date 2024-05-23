Втрати ворога стрімко наближаються до 500 тисяч особового складу, втім окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів. Окупанти й далі намагаються наступати, щоб просунутися вглиб українських територій.
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Актуальна статистика втрат
Щодня окупанти втрачають не лише особовий склад, а й десятки одиниць військової техніки. Так, пізно ввечері 22 травня стало відомо, що Силам оборони вдалося збити ворожий Су-25 у Донецькій області. Це вже 5 знищений літак такого типу протягом травня 2024 року.
Загалом, актуальна статистика втрат ворога вже сягає:
- особового складу – близько 497 700 (+1330) осіб,
- танків – 7 622 (+11),
- бойових броньованих машин – 14 748 (+27),
- артилерійських систем – 12 860 (+40),
- РСЗВ – 1077 (+0),
- засоби ППО – 813 (+1),
- літаків – 355 (+1),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 391 (+45),
- крилаті ракети – 2 209 (+1),
- кораблі /катери – 27 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71),
- спеціальна техніка – 2 094 (+4).
Статистика втрат ворога станом на 23 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони знищили ракетний корабель "Циклон"
- Увечері 19 травня у мережі з'явилася інформація, що ЗСУ могли уразити ракетний корабель "Циклон". У ЗМІ писали, що корабель стояв біля однієї з пристаней, однак після вибухів у Севастополі він зник.
- 21 травня у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони уразили ракетний корабель "Циклон". Варто зауважити, що це нове судно, яке окупанти збудували у Керчі й спустили на воду лише у 2020 році. Корабель мав 8 пускових шахт для крилатих ракет "Калібр" і надзвукових "Онікс".
- Варто наголосити, що ураження "Циклона" є дуже важливим, адже це був останній надводний корабель ворога, з якого могли запускати "Калібри". У ВМС пояснили, що тепер ворог може запускати крилаті ракети лише з підводних човнів.