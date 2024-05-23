Втрати ворога стрімко наближаються до 500 тисяч особового складу, втім окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів. Окупанти й далі намагаються наступати, щоб просунутися вглиб українських територій.

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Актуальна статистика втрат

Щодня окупанти втрачають не лише особовий склад, а й десятки одиниць військової техніки. Так, пізно ввечері 22 травня стало відомо, що Силам оборони вдалося збити ворожий Су-25 у Донецькій області. Це вже 5 знищений літак такого типу протягом травня 2024 року.

Загалом, актуальна статистика втрат ворога вже сягає:

особового складу – близько 497 700 (+1330) осіб,

танків – 7 622 (+11),

бойових броньованих машин – 14 748 (+27),

артилерійських систем – 12 860 (+40),

РСЗВ – 1077 (+0),

засоби ППО – 813 (+1),

літаків – 355 (+1),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 391 (+45),

крилаті ракети – 2 209 (+1),

кораблі /катери – 27 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71),

спеціальна техніка – 2 094 (+4).



Статистика втрат ворога станом на 23 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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