Более 1100 окупантов, 54 автоцистерны и авто, сотни единиц техники: потери врага 24 августа

Враг не оставляет попыток захватить Украину, несмотря на операцию ВСУ в Курской области России. Поэтому украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов.

Только за последние сутки россияне потеряли на территории Украины 1 160 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года потери врага достигли 606 490 солдат.

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Что известно о потерях россиян в технике

танков – 8542 (+9);

боевых бронированных машин – 16620 (+21);

артиллерийских систем – 17349 (+42);

РСЗВ – 1169 (+2);

средства ПВО – 935 (+3);

самолетов – 367 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14064 (+39);

крылатые ракеты – 2444 (+2);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 23383 (+54);

специальная техника – 2911 (+1).



Потери врага 24 августа 2024 года

Кстати, российская армия понесла потери на Харьковщине. В частности, бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали, что в результате их наступательной операции удалось захватить батальонную полосу обороны 20 армии России, уничтожив много вражеских сил и техники.

Наши бойцы во время наступления на Харьковщине уничтожили:

не менее 18 артиллерийских установок;

до 300 человек пехотинцев, которые занимали батальона полосу ответственности. Также есть пленные.

Также Третья отдельная штурмовая бригада уничтожила более 30 вражеских беспилотников.