Минус 1500 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 24 января

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1500 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших возле Часового Яра – ОТГ "Луганск" Актуальная статистика потерь С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: личного состава – около 826820 (+1500) человек,

танков – 9852 (+2);

боевых бронированных машин – 20508 (+11);

артиллерийских систем – 22295 (+39);

РСЗВ – 1263 (+1);

средств ПВО – 1050 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23162 (+51);

крылатых ракет – 3051 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 34992 (+87);

специальной техники – 3715 (+1).

Потери врага на 24 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ