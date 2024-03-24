Более 200 единиц техники и 990 оккупантов: колоссальные потери врага на 24 марта

Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам, нанося им немалые потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 990 оккупантов.

Российская армия теряет не только личный состав, но и технику. За более чем 2 года полномасштабной войны враг потерял тысячи единиц техники.

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Актуальные потери врага

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла:

личного состава – около 436 750 (+990) человек,

танков – 6876 (+24),

боевых бронированных машин – 13 158 (+28),

артиллерийских систем – 10 855 (+44),

РСЗВ – 1018 (+0),

средства ПВО – 723 (+0),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 510 (+47),

крылатые ракеты – 1 992 (+0),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14 407 (+63),

специальная техника – 1 778 (+10).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны также нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному складу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 артиллерийском средства, 1 станции РЭБ и 1 радиолокационной станции оккупантов.

Сколько оккупантов ликвидировали российские добровольцы

Российские добровольцы из легиона "Свобода России", Российского добровольческого батальона и Сибирского батальона уже вторую неделю проводят рейд на территории Белгородской и Курской областей. За это время они нанесли путинской армии немалые потери.

Так, ликвидировали уже более 1500 человек, из которых 651 убит, а еще почти 1000 – получили ранения. Кроме того, добровольцы также уничтожают российскую технику – за более чем неделю Россия в Белгородской и Курской областях потеряла 121 единицу техники, а еще около 50 – было подбито.

В то же время, оккупанты продолжают наносить авиаудары по собственной территории. По подсчетам добровольцев, с начала рейда Россия уже сбросила 323 бомбы на территориях Белгородской и Курской областей.