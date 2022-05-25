На войне против Украины погибли уже 29 450 российских оккупантов

25 мая 2022 , 09:55
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Источник:

Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного российского вторжения ряда "двухсотых" пополнили уже 29 450 оккупантов. За сутки это количество увеличилось на 100 человек.

Такие данные были обнародованы в украинском Генштабе. Там отметили, что цифры приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Актуальные потери врага на 25 мая

  • личного состава ликвидировано 29 450 человек;
  • танков – 1305 единиц;
  • боевых бронированных машин –3 213 единиц;
  • артиллерийских систем – 606 единиц;
  • РСЗО – 201 единица;
  • средств ПВО – 93 единицы;
  • самолетов – 206 единиц;
  • вертолетов – 170 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 единица;
  • крылатых ракет – 112 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2218 единиц;
  • специальной техники – 44 единицы.
 
Автор: Софія Мінджоса