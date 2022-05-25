На войне против Украины погибли уже 29 450 российских оккупантов
25 мая 2022 , 09:55Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного российского вторжения ряда "двухсотых" пополнили уже 29 450 оккупантов. За сутки это количество увеличилось на 100 человек.
Такие данные были обнародованы в украинском Генштабе. Там отметили, что цифры приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.
Бои в Лимане и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны
Актуальные потери врага на 25 мая
- личного состава ликвидировано 29 450 человек;
- танков – 1305 единиц;
- боевых бронированных машин –3 213 единиц;
- артиллерийских систем – 606 единиц;
- РСЗО – 201 единица;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 206 единиц;
- вертолетов – 170 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 единица;
- крылатых ракет – 112 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2218 единиц;
- специальной техники – 44 единицы.