Еще 170 оккупантов, 8 танков и 4 ракеты: свежие потери врага

Украинская армия с начала полномасштабной войны уничтожила уже 39 700 оккупантов. Только за сутки на концерт к Кобзону отправились 180 российских солдат.

Вскоре российская армия будет "праздновать" юбилейное количество ликвидированных бойцов. Заметим, что цифры не окончательны, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия и невозможно установить точное количество уничтоженных захватчиков.

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Потери врага в технике

Танки – 1 730 единиц (за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 8 из них);

боевые бронированные машины – 3 950 единиц (+8);

артиллерийские системы – 876 единиц (+7);

реактивные системы залпового огня – 257 единиц;

средства ПВО – 116 единиц (+3);

самолеты – 222 единицы (+1);

вертолеты – 188 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 719 единиц (+5);

крылатые ракеты – 174 единицы (+4);

автомобильная техника и автоцистерны – 2 832 единицы (+9);

специальная техника – 73 единицы.

Кстати, за минувшие сутки вражеская армия понесла больше всего потерь на Краматорском направлении.



Потери россиян по состоянию на 25 июля / Инфографика Генштаба

Последние новости о ситуации на фронте

российские оккупанты вели штурм в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. Однако их попытки были напрасны – наши защитники отразили штурм. Сейчас идет бой возле Спорного, ведь там россияне идут в наступление.

На Бахмутском направлении захватчики штурмовали Вершину и Луганск. Теперь они наступают в направлении Мироновское – Луганское.

На Славянском направлении враг бил из разного оружия по позициям ВСУ.

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