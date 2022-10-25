Еще 480 оккупантов прошли демилитаризацию в Украине: потери врага по состоянию на 25 октября
Россия стремительно теряет свой военный потенциал в Украине, понеся большие потери. По состоянию на 244-й день полномасштабной войны в Украине уже ликвидировано 68 420.
Только за прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 480 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожают технику врага.
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Потери врага по состоянию на 25 октября
- танков – 2611 (+21) единиц;
- боевых бронированных машин – 5321 (+26) единиц;
- артиллерийских систем – 1674 (+1) единиц;
- РСЗО – 377 (+2) единиц;
- средства ПВО – 190 (+1) единиц;
- самолетов – 271 (+1) единиц;
- вертолетов – 248 (+3) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2) единиц;
- крылатые ракеты – 350 (+0) единиц;
- корабли и катера – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4054 (+10) единиц;
- специальная техника – 149 (+0) единиц.
Потери россиян на 25 октября / Инфографика Генштаб
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Оккупанты потеряли "Осу", танки, склады и "Урал" на Юге
Предварительно в ОК "Юг" отчитывались об успехах на Южном направлении – здесь враги тоже несут значительные потери.
Так, ракетно-артиллерийские подразделения в сутки осуществили 246 огневых задач – преимущественно по минометным и артиллерийским позициям оккупантов. Среди уже подтвержденных потерь врага: 40 оккупантов; 3 танка; ЗРК "Оса";
Были попадания в склады с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.
Известно также о повреждении 6 танков оккупантов. Кроме того, защитники затрофеили российский "Урал".