25 января 2025, 07:27
Более 1600 захватчиков и десятки единиц техники: потери врага на 25 января
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1650 солдат.
Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют около 828 470 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 828 470 (+1650) человек,
- танков – 9859 (+7);
- боевых бронированных машин – 20 545 (+37);
- артиллерийских систем – 22 309 (+14);
- РСЗО – 1263 (+0);
- средств ПВО – 1050 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 213 (+51);
- крылатых ракет – 3053 (+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 071 (+79);
- специальной техники – 3715 (+0).
Потери врага на 25 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ