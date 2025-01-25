УКР РУС
25 января 2025, 07:27
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Более 1600 захватчиков и десятки единиц техники: потери врага на 25 января

Ирина Марцияш

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1650 солдат.

Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют около 828 470 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 828 470 (+1650) человек,
  • танков – 9859 (+7);
  • боевых бронированных машин – 20 545 (+37);
  • артиллерийских систем – 22 309 (+14);
  • РСЗО – 1263 (+0);
  • средств ПВО – 1050 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 213 (+51);
  • крылатых ракет – 3053 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 071 (+79);
  • специальной техники – 3715 (+0).


Потери врага на 25 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
 