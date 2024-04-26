"Минус" 950 оккупантов и более 100 единиц различной техники: потери врага на 26 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Враг продолжает нести колоссальные потери как в живой силе, так и технике. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял более 460 тысяч личного состава. Кроме того, оккупанты также теряют ежедневно сотни единиц различной техники.
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Какие потери врага за сутки
С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 463 930 (+950) человек,
- танков – 7 262 (+7),
- боевых бронированных машин – 13 957 (+15),
- артиллерийских систем – 11 867 (+31),
- РСЗВ – 1 049 (+0),
- средства ПВО – 772 (+0),
- самолетов – 348 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 461 (+12),
- крылатые ракеты – 2 119 (+1),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 984 (+35),
- специальная техника – 1962 (+16).
Потери врага по состоянию на 26 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 3 пунктам управления, 9 районах сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.
ССО уничтожили ЗРК "Бук-М1"
Операторам 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений удалось обнаружить зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет.
Операторы сразу передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты – он был оперативно уничтожен. Эпические кадры его уничтожения попали на видео.
Уничтожение "Бук-М1": смотрите видео