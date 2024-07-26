Ликвидировано около 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 26 июля
26 июля 2024, 07:26Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических планов в Украине. Оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников, впрочем, Силы обороны дают им достойный отпор.
Только за минувшие сутки было ликвидировано 950 оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 572 300 человек.
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Актуальные потери России
Сколько бойцов и техники потеряла Россия с 24 февраля 2022 года:
- танков – 8 320 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 16 050 (+11) единиц;
- артиллерийских систем – 15 840 (+36) единиц;
- РСЗО – 1 125 (+0) единиц;
- средств ПВО – 904 (+0) единицы;
- самолетов – 363 (+0) единиц;
- вертолетов – 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 12 683 (+73) единиц;
- крылатых ракет – 2 402 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 28 (+0) единиц;
- подводных лодок – 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 414 (+56) единиц;
- специальной техники – 2 668 (+7) единиц.
Потери врага по состоянию на 25 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ