Ликвидировано около 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 26 июля

Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических планов в Украине. Оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников, впрочем, Силы обороны дают им достойный отпор.

Только за минувшие сутки было ликвидировано 950 оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 572 300 человек.

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Актуальные потери России

Сколько бойцов и техники потеряла Россия с 24 февраля 2022 года:

танков – 8 320 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 16 050 (+11) единиц;

артиллерийских систем – 15 840 (+36) единиц;

РСЗО – 1 125 (+0) единиц;

средств ПВО – 904 (+0) единицы;

самолетов – 363 (+0) единиц;

вертолетов – 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 12 683 (+73) единиц;

крылатых ракет – 2 402 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 28 (+0) единиц;

подводных лодок – 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 21 414 (+56) единиц;

специальной техники – 2 668 (+7) единиц.

Потери врага по состоянию на 25 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ