В общем вражеская армия уменьшилась уже почти на 982 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России по состоянию на 26 мая
С начала полномасштабного вторжения потери России ориентировочно составляют:
- личного состава – около 981850 (+1000) человек,
- танков – 10858 (+4);
- боевых бронированных машин – 22641 (+8);
- артиллерийских систем – 28320 (+51);
- РСЗО – 1397 (+1);
- средств ПВО – 1171 (+2);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 37631 (+264);
- крылатых ракет – 3256 (+53);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 49843 (+92);
- специальной техники – 3902 (+0).
Потери России по состоянию на 26 мая / Инфографика Генштаба
Напомним, что дроны ГУР атаковали российский военный поезд с горючим на участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка. По меньшей мере три цистерны были уничтожены.