В общем вражеская армия уменьшилась уже почти на 982 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 26 мая

С начала полномасштабного вторжения потери России ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 981850 (+1000) человек,
  • танков – 10858 (+4);
  • боевых бронированных машин – 22641 (+8);
  • артиллерийских систем – 28320 (+51);
  • РСЗО – 1397 (+1);
  • средств ПВО – 1171 (+2);
  • самолетов – 372 (+0);
  • вертолетов – 336 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 37631 (+264);
  • крылатых ракет – 3256 (+53);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49843 (+92);
  • специальной техники – 3902 (+0).

Потери России по состоянию на 26 мая / Инфографика Генштаба

Напомним, что дроны ГУР атаковали российский военный поезд с горючим на участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка. По меньшей мере три цистерны были уничтожены.