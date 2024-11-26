Бойцы ВСУ уничтожили еще 1480 окупантов на войне: потери России 26 ноября
26 ноября 2024, 07:34Читати новину українською
Украинские защитники уже 1007 дней подряд противостоят россиянам по всей линии фронта, нанося им непоправимые потери. Так, только за минувшие сутки было уничтожено 1480 солдат армии врага.
При этом общие потери России в войне против Украины уже достигли 733 830 военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Потери оккупантов по состоянию на 26 ноября
- личного состава – 733830 (+1480) человек,
- танков – 9435 (+6),
- боевых бронированных машин – 19256 (+20),
- артиллерийских систем – 20806 (+19),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- средства ПВО – 1004 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19552 (+72),
- крылатые ракеты – 2765 (+1),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30042 (+94),
- специальная техника – 3683 (+2)
Потери оккупантов по состоянию на 26 ноября / Фото Генштаб
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