Более 1600 захватчиков и немало техники: потери врага на 26 октября

26 октября 2024, 08:00
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1690 захватчиков.

Российская армия также теряет и технику. В Генштабе ВСУ обновили статистику ориентировочных потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 26 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 687600 (+1690) человек,
  • танков – 9109 (+12);
  • боевых бронированных машин – 18332 (+45);
  • артиллерийских систем – 19782 (+29);
  • РСЗО – 1240 (+2);
  • средств ПВО – 984 (+2);
  • самолетов – 369(+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17726 (+56);
  • крылатых ракет – 2625 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27460 (+95);
  • специальной техники – 3541 (+6).


Потери врага на 26 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
 