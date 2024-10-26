Более 1600 захватчиков и немало техники: потери врага на 26 октября
26 октября 2024, 08:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1690 захватчиков.
Российская армия также теряет и технику. В Генштабе ВСУ обновили статистику ориентировочных потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 26 октября.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 687600 (+1690) человек,
- танков – 9109 (+12);
- боевых бронированных машин – 18332 (+45);
- артиллерийских систем – 19782 (+29);
- РСЗО – 1240 (+2);
- средств ПВО – 984 (+2);
- самолетов – 369(+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17726 (+56);
- крылатых ракет – 2625 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 27460 (+95);
- специальной техники – 3541 (+6).
Потери врага на 26 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ