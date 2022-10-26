В Херсонской области украинские защитники сбили ще один ударный вертолет Ка-52
Источник:телеграм-канал "Одесса. Официально"
Украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. Они постоянно доносят до них, что они незваные гости на нашей земле, впрочем, не до всех доходит, поэтому многих отправляют домой в черных пакетах.
В Херсонской области сбит российский вертолет Ка-52
Это касается и их военной техники. Да, украинские силы ликвидируют вражескую авиацию. В частности, сегодня был сбит российский вертолет Ка-52.
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26 октября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в сети сообщали, что в Бериславе Херсонской области было точечное попадание по базированию оккупантов.
Потери врага по состоянию на 26 октября
ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожили 68 900 захватчиков, только за минувшие сутки – 480 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2 628 (+17) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 351 (+30) единица,
- артиллерийских систем – 1 686 (+12) единиц,
- РСЗО – 379 (+2) единиц,
- средства ПВО – 192 (+2) единицы,
- самолетов – 271 (+0) единиц,
- вертолетов – 248 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 379 (+7) единиц,
- крылатых ракет – 350 (+0),
- кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 076 (+22) единиц,
- специальной техники – 149
Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября: смотрите видео