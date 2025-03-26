Более 1200 россиян уничтожено, куча техники подбита: потери врага на 26 марта
Силы обороны противостоят агрессору по всей линии фронта, параллельно нанося ему непоправимые потери. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 1280 вражеских солдат.
Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют 907220 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какие потери у России по состоянию на 26 марта 2025 года
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 907 220 (+1 280),
- танков – 10 430 (+5),
- боевых бронированных машин – 21 685 (+15),
- артиллерийских систем – 25 207 (+17),
- РСЗО – 1 341 (+3),
- средств ПВО – 1 117 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 30 818 (+59),
- крылатых ракет – 3 121 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 901 (+77),
- специальной техники – 3 785 (+0).
Потери врага на 26 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1180 оккупантов. Также уничтожено 5 танков, 3 РСЗО, 18 бронированных машин и другую технику. По состоянию на минувшие сутки потери России достигли 905 940 человек.