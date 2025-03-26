Более 1200 россиян уничтожено, куча техники подбита: потери врага на 26 марта

Силы обороны противостоят агрессору по всей линии фронта, параллельно нанося ему непоправимые потери. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 1280 вражеских солдат.

Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют 907220 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери у России по состоянию на 26 марта 2025 года

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 907 220 (+1 280),

танков – 10 430 (+5),

боевых бронированных машин – 21 685 (+15),

артиллерийских систем – 25 207 (+17),

РСЗО – 1 341 (+3),

средств ПВО – 1 117 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 30 818 (+59),

крылатых ракет – 3 121 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 41 901 (+77),

специальной техники – 3 785 (+0).

Потери врага на 26 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1180 оккупантов. Также уничтожено 5 танков, 3 РСЗО, 18 бронированных машин и другую технику. По состоянию на минувшие сутки потери России достигли 905 940 человек.