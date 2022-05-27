ВСУ ликвидировали уже 29 750 российских оккупантов: свежие потери врага

По состоянию на 27 мая, украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 29 750 российских оккупантов. Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 150 кафиров. Каждый день делает нас более близкими к победе в войне и наши Вооруженные Силы это доказывают.

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Потери россиян по состоянию на 27 мая

По состоянию на 93-й день полномасштабного вторжения потери россиян составляют: