ВСУ ликвидировали уже 29 750 российских оккупантов: свежие потери врага
27 мая 2022 , 09:18Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
По состоянию на 27 мая, украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 29 750 российских оккупантов. Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 150 кафиров. Каждый день делает нас более близкими к победе в войне и наши Вооруженные Силы это доказывают.
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Потери россиян по состоянию на 27 мая
По состоянию на 93-й день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:
- личного состава – около 29 750 человек;
- танков – 1 322 единицы;
- боевых бронированных машин – 3 245 единиц;
- артиллерийских систем – 623 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 201 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 93 единиц;
- самолетов – 206 единиц;
- вертолетов – 170 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;
- крылатых ракет – 115 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.