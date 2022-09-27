Еще 550 ликвидированных врагов, 1 самолет и 16 танков: новые данные о потерях оккупантов

Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 27 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 57 750 оккупантов.

За прошедшие сутки наши защитники и защитницы отправили на тот свет 550 захватчиков. Сразу оговоримся, что эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точные потери врага в условиях ведения активных боевых действий просто невозможно.

Читайте также Россияне сдаются в плен еще до мобилизации, потери врага на Юге: основное за 216 день войны

Потери россиян в технике

Следует также понимать, что российские захватчики избавляются не только от живой силы. Ежедневно нашим военным удается превращать в лом и технику оккупантов. Так, с начала полномасштабного вторжения уничтожили:

танков – 2 306 (+16) единиц,

боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единица,

артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,

РСЗО – 331 (+1) единица,

средства ПВО – 175 (+3) единиц,

самолетов – 261 (+1) единица,

вертолетов – 224 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),

крылатые ракеты – 241 единица,

корабли /катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,

специальная техника – 131 единица.

Наиболее всего минувшие сутки, по данным Генштаба, враг понес потери на Донецком и Краматорском направлении. Напомним, что россияне неутомимо пытаются выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому там продолжают идти ожесточенные бои.

Актуальные потери врага по состоянию на 27 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Враги атакуют и гибнут каждый день

Следует понимать, что атаки со стороны россиян ежедневные. Так, только за минувшие сутки зафиксировали 9 ракетных, 22 авиаудара, а также 90 обстрелов из РСЗО. Кроме того, ударные БПЛА оккупанты использовали неподалеку от Беленького в Одесской области.

По данным, имеющимся в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки от обстрелов врага пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них – Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

Не обошлось и без попыток продвигаться дальше. Их зафиксировали в районах Соледара, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Бахмута, Каменки и Первомайского. Достичь желаемых результатов оккупантам не удалось, поэтому они были вынуждены отойти.

Достойное внимания – Зеленский анонсировал хорошие новости с фронта: смотрите видео