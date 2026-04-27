Всего с начала полномасштабного вторжения оккупационные войска уменьшились уже на около 1 326 460 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

За время полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля 2026 года потери России составляют:

личного состава – около 1 326 460 (+810) человек;

танков – 11 892 (+0);

боевых бронированных машин – 24 467 (+4);

артиллерийских систем – 40 737 (+26);

РСЗО – 1 753 (+0);

средств ПВО – 1 354 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 259 219 (1128);

крылатых ракет – 4 579 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 91 710 (+128);

специальной техники – 4 136 (+0).

Потери врага в войне с Украиной / Инфографика Генштаба

Кстати, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил 24 Каналу рассказал, что война в Украине переходит на новый этап, где становится решающей автономность. Наше государство имеет наработки, которые изменят подход к ударам по российским целям. Кроме того, глава ОП Буданов анонсировал, что Украина готовит технологический сюрприз для россиян на фронте.

Какие другие потери врага?

Украинская разведка перехватила разговор, в которой оккупанты сообщают, что раненых оставляют умирать прямо на позициях и не занимаются их эвакуацией. В ГУР отметили, что это серьезно влияет на боеспособность вражеских подразделений.

Постоянные потери у врага и в вооружении благодаря украинским ударам. Например, на днях СБУ атаковала важные цели в оккупированном Крыму. Тогда оккупанты потеряли 3 военных корабля, МиГ-31 и объекты ПВО на аэродроме "Бельбек".

Свою технику россияне теряют не только в Украине. Так, в Мали сбили российский военный вертолет, погиб весь экипаж и десант. Российские наемники из "Африканского корпуса" могли попасть под огонь "Аль-Каиды" и туарегов.