Танки, системы ПВО и почти 800 оккупантов: потери врага на 27 декабря

27 декабря 2023, 07:40
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать отпор врагу в полномасштабной войне, нанося ему немалые потери. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 790 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла около 355 750 личного состава. Следует отметить, что такие данные о потерях врага приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных захватчиков в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь России

Так называемая "вторая армия мира" с начала полномасштабного вторжения потеряла:

  • личного состава – около 355 750 (+790) человек;
  • танков – 5 913 (+14);
  • боевых бронированных машин – 10 973 (+17);
  • артиллерийских систем – 8 376 (+10);
  • РСЗО – 934 (+0);
  • средств ПВО – 616 (+2);
  • самолетов – 329 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 471 (+13);
  • крылатых ракет – 1 620 (+2);
  • кораблей/катеров – 23 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 140 (+31);
  • специальной техники – 1 240 (+1).


Потери врага на 27 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

В целом подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и еще 3 другие важные цели противника.

Какая ситуация на фронте

  • За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Упорные бои идут на всей линии фронта.
  • Так, на Купянском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших воинов. Только на этом участке фронта ВСУ отразили 8 российских атак.
  • Также враг не оставляет штурмов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении – у Работино и Вербового, однако успеха не имеют.
  • Сложная ситуация остается и на Херсонском направлении. Украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма, однако враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери.

Автор: Анжеліка Байбак