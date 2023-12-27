Танки, системы ПВО и почти 800 оккупантов: потери врага на 27 декабря

Силы обороны продолжают давать отпор врагу в полномасштабной войне, нанося ему немалые потери. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 790 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла около 355 750 личного состава. Следует отметить, что такие данные о потерях врага приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных захватчиков в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь России

Так называемая "вторая армия мира" с начала полномасштабного вторжения потеряла:

личного состава – около 355 750 (+790) человек;

танков – 5 913 (+14);

боевых бронированных машин – 10 973 (+17);

артиллерийских систем – 8 376 (+10);

РСЗО – 934 (+0);

средств ПВО – 616 (+2);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 471 (+13);

крылатых ракет – 1 620 (+2);

кораблей/катеров – 23 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 140 (+31);

специальной техники – 1 240 (+1).



Потери врага на 27 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

В целом подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и еще 3 другие важные цели противника.

Какая ситуация на фронте