Более 1200 ликвидированных оккупантов и десятки артсистем: потери России на 27 декабря

Несмотря на значительные потери России на фронте враг продолжает атаковать на многих направлениях. Только за прошедшие сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить более 1 200 оккупантов

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Цель поражена: Силы обороны ударили по логистике врага и "спецотрядам" в Донецкой области Какие потери несет Россия на войне? С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне против Украины примерно: личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек;

танков – 11 464 (+5);

боевых бронированных машин – 23 823 (+19);

артиллерийских систем – 35 542 (+33);

РСЗВ – 1 579 (+0);

средств ПВО – 1 264 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205);

крылатых ракет – 4 107 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+158);

специальной техники – 4 029 (+0). Потери России по состоянию на 27 декабря / Инфографика Генштаба Недавние успешные удары по врагу Силы обороны Украины на днях ударили по логистическим и стратегическим целям россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, был уничтожен склад ГСМ отдельной бригады материально-технического обеспечения вблизи Волновахи.

"Призраки" ГУР успешно атаковали российское вооружение во временно оккупированном Крыму. Под ударами были пусковая установка С-300В, радиолокационная станция РСП-6М2 и командно-штабная машина "Редут-221".