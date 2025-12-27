Укр Рус
27 декабря, 06:44
2

Более 1200 ликвидированных оккупантов и десятки артсистем: потери России на 27 декабря

Дария Черныш

Несмотря на значительные потери России на фронте враг продолжает атаковать на многих направлениях. Только за прошедшие сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить более 1 200 оккупантов

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери несет Россия на войне?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне против Украины примерно:

  • личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек;
  • танков – 11 464 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 823 (+19);
  • артиллерийских систем – 35 542 (+33);
  • РСЗВ – 1 579 (+0);
  • средств ПВО – 1 264 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205);
  • крылатых ракет – 4 107 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+158);
  • специальной техники – 4 029 (+0).

Потери России по состоянию на 27 декабря / Инфографика Генштаба

Недавние успешные удары по врагу