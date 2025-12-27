Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати несе Росія на війні?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно:

особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб;

танків – 11 464 (+5);

бойових броньованих машин – 23 823 (+19);

артилерійських систем – 35 542 (+33);

РСЗВ – 1 579 (+0);

засобів ППО – 1 264 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205);

крилатих ракет – 4 107 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 71 612 (+158);

спеціальної техніки – 4 029 (+0).

Втрати Росії станом на 27 грудня / Інфографіка Генштабу

Нещодавні успішні удари по ворогу