Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери несет Россия на войне?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне против Украины примерно:

личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек;

танков – 11 464 (+5);

боевых бронированных машин – 23 823 (+19);

артиллерийских систем – 35 542 (+33);

РСЗВ – 1 579 (+0);

средств ПВО – 1 264 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205);

крылатых ракет – 4 107 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+158);

специальной техники – 4 029 (+0).

Потери России по состоянию на 27 декабря / Инфографика Генштаба

