Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери несет Россия на войне?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне против Украины примерно:
- личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек;
- танков – 11 464 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 823 (+19);
- артиллерийских систем – 35 542 (+33);
- РСЗВ – 1 579 (+0);
- средств ПВО – 1 264 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205);
- крылатых ракет – 4 107 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+158);
- специальной техники – 4 029 (+0).
Потери России по состоянию на 27 декабря / Инфографика Генштаба
Недавние успешные удары по врагу
Силы обороны Украины на днях ударили по логистическим и стратегическим целям россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, был уничтожен склад ГСМ отдельной бригады материально-технического обеспечения вблизи Волновахи.
"Призраки" ГУР успешно атаковали российское вооружение во временно оккупированном Крыму. Под ударами были пусковая установка С-300В, радиолокационная станция РСП-6М2 и командно-штабная машина "Редут-221".