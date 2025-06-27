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24 Канал Новости Украины Более 900 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 27 июня
27 июня, 06:46
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Более 900 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 27 июня

Ирина Марцияш
Основні тези
  • За прошедшие сутки потери врага составили 970 российских военных.
  • Российская армия также потеряла 1 танк, 4 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем и 87 БПЛА оперативно-тактического уровня за последние сутки.

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 970 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1016720 (+970) человек,
  • танков – 10969 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22896 (+4);
  • артиллерийских систем – 29630 (+13);
  • РСЗО – 1425 (+0);
  • средств ПВО – 1188 (+0);
  • самолетов – 416 (+0);
  • вертолетов – 337 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87);
  • крылатых ракет – 3388 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53284 (+89);
  • специальной техники – 3921 (+0).


Потери врага на 27 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму. В ГУР показали кадры боевой работыпо критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".