Более 900 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 27 июня
- За прошедшие сутки потери врага составили 970 российских военных.
- Российская армия также потеряла 1 танк, 4 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем и 87 БПЛА оперативно-тактического уровня за последние сутки.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 970 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1016720 (+970) человек,
- танков – 10969 (+1);
- боевых бронированных машин – 22896 (+4);
- артиллерийских систем – 29630 (+13);
- РСЗО – 1425 (+0);
- средств ПВО – 1188 (+0);
- самолетов – 416 (+0);
- вертолетов – 337 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87);
- крылатых ракет – 3388 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 53284 (+89);
- специальной техники – 3921 (+0).
Потери врага на 27 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму. В ГУР показали кадры боевой работыпо критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".