Почти 800 оккупантов, танки, десятки машин и другой техники: огромные потери врага на 27 января

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако терпит колоссальные потери. Только за минувшие сутки на фронте погибли 770 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года враг потеря 381 370 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь сосчитать их трудно во время интенсивных боев.

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Какие потери врага на войне в Украине

танков – 6271 (+6);

боевых бронированных машин – 11652 (+15);

артиллерийских систем – 9085 (+3);

РСЗО – 972 (+0);

средств ПВО – 660 (+0);

самолетов – 331 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4);

крылатых ракет – 1845 (+0);

кораблей / катеров – 23 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 12072 (+8);

специальной техники – 1433 (+8).

Россия потеряла в Украине минимум 3 тысячи офицеров