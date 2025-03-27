Минус 1670 оккупантов и более 350 единиц техники: потери врага на 27 марта
- За сутки ВСУ ликвидировали 1 670 оккупантов, увеличив общие потери врага до 908 890 человек.
- С начала вторжения Россия потеряла значительное количество военной техники, в частности 10 438 танков и 21 701 боевую бронированную машину.
- Российская армия также потеряла 25 265 артиллерийских систем, 30 926 БпЛА и 42 070 единиц автомобильной техники.
Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам и наносить им ощутимые потери. Так, в течение суток ВСУ ликвидировали 1 670 оккупантов.
Общие потери врага уже достигают 908 890 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 908 890 (+1670) человек,
- танков – 10 438 (+8),
- боевых бронированных машин – 21 701 (+16),
- артиллерийских систем – 25 265 (+58),
- РСЗВ – 1 343 (+2),
- средства ПВО – 1 118 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 926 (+108),
- крылатые ракеты – 3 121 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 42 070 (+169),
- специальная техника – 3 787 (+1).
Потери России на 27 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Сили обороны Украины успешно уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка – Успеновка, что на территории России. Среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го МСП.