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24 Канал Новости Украины Минус 1670 оккупантов и более 350 единиц техники: потери врага на 27 марта
27 марта, 07:11
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Минус 1670 оккупантов и более 350 единиц техники: потери врага на 27 марта

Анжелика Байбак
Основні тези
  • За сутки ВСУ ликвидировали 1 670 оккупантов, увеличив общие потери врага до 908 890 человек.
  • С начала вторжения Россия потеряла значительное количество военной техники, в частности 10 438 танков и 21 701 боевую бронированную машину.
  • Российская армия также потеряла 25 265 артиллерийских систем, 30 926 БпЛА и 42 070 единиц автомобильной техники.

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам и наносить им ощутимые потери. Так, в течение суток ВСУ ликвидировали 1 670 оккупантов.

Общие потери врага уже достигают 908 890 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 908 890 (+1670) человек,
  • танков – 10 438 (+8),
  • боевых бронированных машин – 21 701 (+16),
  • артиллерийских систем – 25 265 (+58),
  • РСЗВ – 1 343 (+2),
  • средства ПВО – 1 118 (+1),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 926 (+108),
  • крылатые ракеты – 3 121 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42 070 (+169),
  • специальная техника – 3 787 (+1).


Потери России на 27 марта / Инфографика Генштаба ВСУ 

Сили обороны Украины успешно уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка – Успеновка, что на территории России. Среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го МСП.